Ondernemers tonen zich optimistischer

Voor het eerst in vier maanden is het ondernemersvertrouwen in ons land toegenomen, zegt de Nationale Bank. Al geldt dat niet voor de bouw en de handel.

Volgens de Nationale Bank waren het vooral de ondernemers in de verwerkende nijverheid en de dienstensector die zich optimistischer toonden in juni. In de verwerkende nijverheid groeide het optimisme over de voorraadniveau's en de betere vooruitzichten voor de werkgelegenheid, klinkt het. De bedrijfleiders in de dienstensector zien de vraag dan weer aantrekken.

In de bouw en handel zien de managers de toekomst minder rooskleurig in: handelaars maken zich zorgen over de werkgelegenheid en vrezen dat ze minder zullen moeten bestellen bij hun leveranciers. Bouwondernemers liggen eveneens meer wakker van een dalend aantal orders.