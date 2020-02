Ondernemersvertrouwen daalt voor het eerst in zes maanden

Het optimisme van de Belgische bedrijfsleiders is in februari licht gedaald, nadat het de vijf vorige maanden telkens was gestegen. Dat is wellicht te wijten aan het coronavirus.

De indicator van het Belgische ondernemersvertrouwen brokkelde af naar -2,7 punten, tegenover -2 punten in januari. Dat meldt de Nationale Bank. Economen hadden een daling naar -2,8 punten voorspeld.

De verspreiding van het coronavirus heeft wellicht het ondernemersvertrouwen gedrukt. Steeds meer Belgische ondernemingen signaleren dat de epidemie een negatieve impact heeft op hun activiteit en/of vooruitzichten.

Vooral ondernemers die diensten verstrekken aan bedrijven werden pessimistischer, zowel over de huidige activiteit als over de vooruitzichten. Ook de verwerkende nijverheid werd iets somberder. In die sector verslechterden de vooruitzichten, hoewel de beoordeling van het orderboekje verbeterde.

Handel en bouw optimistischer

In de handel werden ondernemers duidelijk optimistischer, want daar verbeterden de vooruitzichten. Ook in de bouw verbeterde het economisch klimaat.

Eerder op de dag bleek dat de Europese economie weinig last heeft van het coronavirus. De PMI-indicator, een maatstaf van de economische groei in de eurozone, steeg in februari onverwacht naar het hoogste peil in zes maanden.