Ondernemersvertrouwen stijgt naar hoogste peil in tien jaar

Het optimisme van de Belgische bedrijfsleiders stijgt in april voor de vijfde maand op rij. Vooral in de diensten aan bedrijven, de industrie en de bouw verbetert de conjunctuur.

De Belgische ondernemers zijn uitzonderlijk optimistisch over de economie, blijkt uit de maandelijkse peiling van de Nationale Bank. Haar conjunctuurbarometer stijgt in april met 5,4 punten naar 4,4 punten, het hoogste peil sinds maart 2011. De stijging is groter dan verwacht.

'Het ondernemingsklimaat verbeterde duidelijk in de dienstverlening aan bedrijven, in de verwerkende nijverheid en in de bouw', zegt de Nationale Bank in een persbericht. Alleen in de handel verslechterde de conjunctuur. De peiling suggereert dat ondernemers dankzij de geleidelijke versoepeling van de lockdowns een krachtig economisch herstel zien of verwachten.