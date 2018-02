Ontslagronde Carrefour maakt Belg pessimistischer

In amper een maand tijd is de gemiddelde Belg een pak behoedzamer over zijn financiële toekomst.

Het consumentenvertrouwen viel van een stand van 4 in januari terug naar 1 deze maand, het laagste peil sinds juni 2017 (-2). Voor zo'n scherpe daling moeten we terug naar oktober 2016, enkele dagen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Opmerkelijk is dat de bevraagde Belgen op alle vlakken minder vrolijk gestemd zijn dan amper een maand eerder. Vooral over het verloop van de werkloosheid in ons land is het pessimisme groot. De Nationale Bank, die de maandelijkse bevraging uitvoert, linkt dat onder meer aan de ontslagronde bij Carrefour België, waar door een herstructurering op groepsniveau ruim 1.200 Belgische banen verdwijnen.