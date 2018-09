Ook RSZ verschuldigd op aandelenplannen multinationals

Dat blijkt uit de instructies aan de werkgever die de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) publiceerde. Voor de Belgische dochterondernemingen van multinationals als Engie , Michelin of Suez is dat slecht nieuws. Als de RSZ zijn standpunt doordrukt, moeten die bedrijven gemiddeld 28 procent aan socialezekerheidsbijdragen betalen op de aandelen die het buitenlandse moederbedrijf heeft uitgegeven.

Duizenden werknemers getroffen

Buitenlandse groepen zullen voortaan aarzelen om nog Belgische werknemers in hun aandelenplannen op te nemen, vreest advocaat Patrick Smet (Allen & Overy). Multinationals dokteren die plannen doorgaans uit voor hun personeel wereldwijd. Dankzij die plannen krijgt de werknemer de aandelen van het moederbedrijf gratis in handen. Of hij kan ze met een korting kopen. Het advocatenkantoor Allen & Overy alleen al begeleidt in België jaarlijks zo’n twintig grote groepen bij de lancering van dergelijke plannen.