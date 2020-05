Opbrengst belastingen halveert door coronacrisis

De fiscus inde in april 7,1 miljard euro minder belastingen dan in april vorig jaar.

De fiscale ontvangsten zakten in april naar 8,3 miljard euro, tegenover 15,4 miljard in april vorig jaar. Vooral de btw haalde minder op. De opbrengst van de btw kelderde met 3,2 miljard of liefst 84 procent. De consumptie daalde fors omdat veel winkels gesloten waren. Bovendien kregen ondernemingen die zwaar zijn getroffen door de crisis meer tijd om de verschuldigde btw te betalen.