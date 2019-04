Open VLD relativeert kritiek Rekenhof op flexi-jobs

Volgens de minister leveren de jobs extra inkomsten op omdat veel mensen vroeger in het zwart werkten. Jaarlijks zou het om 20 miljoen euro gaan. Bovendien zijn er volgens De Backer veel meer vaste jobs bijgekomen dan dat flexi-jobbers uren hebben ingepikt. ‘De totale tewerkstelling in de horeca steeg met 16 procent en ook de vaste tewerkstelling ging erop vooruit.’

Stokpaardje van Open VLD

De Backer gaat in tegen het Rekenhof omdat de flexi-jobs een stokpaardje van Open VLD zijn. Het systeem kwam er pas na fors aandringen van de liberalen. Woensdag nog stelde voorzitster Gwendolyn Rutten bij de presentatie van het Open VLD-verkiezingsprogramma voor om flexi-jobs naar de hele privésector uit te breiden. Nu bestaat het systeem alleen in de horeca en de kleinhandel.

Zwartwerk verbannen

Het Rekenhof had de kritiek op de flexi-jobs geuit in zijn evaluatie van het Horecaplan. Dat werd in 2015 opgesteld om de invoering van de witte kassa, die het zwartwerk moest verbannen, voor de sector verteerbaar te maken. Flexi-jobs, goedkopere gelegenheidsarbeid en onbelaste overuren moesten de horeca weer zuurstof geven en het zwartwerk doen dalen. Iedereen die minstens vier vijfde werkt of gepensioneerd is, komt voor een flexi-job in aanmerking en kan belastingvrij bijverdienen.