Openbaar vervoer zelden alternatief voor auto

Brussel is het best bereikbaar met het openbaar vervoer: in 34 procent van de populairste pendeltrajecten is het sneller dan de wagen. De gemiddelde reistijd is slechts 7 procent langer. Voor Antwerpen, Sint-Niklaas en Kortrijk is het openbaar vervoer in een vijfde van de trajecten sneller. Maar voor steden als Gent, Genk, Turnhout, Leuven en Mechelen is de auto bij de meest gebruikte pendeltrajecten altijd de snelste optie, files inbegrepen.