Opvordering zorgverstrekkers als 'laatste redmiddel'

De regering-Wilmès onderzoekt de mogelijkheid om gezondheidspersoneel dat nog niet is ingezet voor de coronacrisis op te vorderen. Het zou gaan om een 'laatste redmiddel' om het aantal personeelsleden in de gezondheidszorg op peil te houden of te vergroten. 'Of er personeel wordt opgevorderd, is afhankelijk van de urgentie van de situatie', zo staat te lezen in een persbericht van premier Sophie Wilmès.