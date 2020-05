PS eist premie voor 'alledaagse helden'

De PS dient een wetsvoorstel in om 'alledaagse helden' in de eerstelijnszorg te belonen. Idem voor wie een sociale uitkering trekt.

Paul Magnette, voorzitter van de Franstalige socialisten (PS), herlanceert het idee om de eerstelijnswerkers in de coronacrisis te belonen. 'Er moet een premie van 750 euro netto komen voor alle alledaagse helden', zei Magnette in het ontbijtprogramma van de radiozender Bel RTL.

Magnette zegt terzake snel een wetsvoorstel in het parlement in te dienen. Een optie is om de premie door de werkgever te laten betalen, waarna de werkgever die van de vennootschapsbelasting kan aftrekken.

'Het is fundamenteel dat we iedereen die tijdens deze crisis is blijven werken belonen, ongeacht of ze werknemer of zelfstandig zijn', zegt de PS-voorzitter.

Magnette stelt nog een andere premie voor, dit keer van 200 euro, voor alle steuntrekkers. Volgens hem zal er een 'onmiddellijk terugverdieneffect' zijn voor de lokale economie, vooral de handelaars.