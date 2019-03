Peperdure energiedatabank voor slimme meters op de helling

Het nationaal datasysteem voor de uitwisseling van meterstanden loopt opnieuw vertraging op. De netbeheerders stellen de IT-leverancier Accenture in gebreke omdat die het miljoenenproject niet rond krijgt.

Om binnenkort de verbruiksgegevens van de slimme elektriciteitsmeters vlot te verwerken, bouwen de distributienetbeheerders al jaren samen aan een gezamenlijk IT-systeem voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Het project Atrias kostte naar schatting al meer dan 200 miljoen euro en kampt met tal van mankementen.

Omdat de IT-leverancier Accenture opnieuw een deadline mist, besliste de raad van bestuur van Atrias vorige week vrijdag om de leverancier met een brief formeel in gebreke te stellen. Verschillende betrokkenen bevestigen aan De Tijd dat het de eerste stap is in een juridische procedure die kan uitdraaien op een claim voor de rechtbank.

Lanceringsdatum

Begin januari werd Accenture al een eerste keer in gebreke gesteld. Er werd een pauze ingelast en Accenture kreeg drie maanden om de bestaande problemen op te lossen en een lanceringsdatum in het vooruitzicht te stellen.

Hoewel iedereen erkent dat sindsdien vooruitgang werd geboekt, valt nog altijd niet te zeggen of en tegen wanneer het datasysteem klaar kan zijn. De grote vraag is of alles stabiel genoeg is om op te schalen en de systemen op lange termijn te onderhouden. Accenture, dat communiceert via Amerikaanse advocaten, moet binnen de zes weken een oplossing voorstellen, klinkt het, anders is de logische volgende stap dat Atrias naar de rechtbank stapt.

Een uniform datasysteem moet verzekeren dat de digitale meter een slimme meter wordt. Het moet toelaten de realtime elektriciteitsprijs te factureren aan de consument.

Het centraal datasysteem voor de elektriciteits- en gassector moet de uitwisseling van verbruiksgegevens tussen de netbeheerders, zoals Fluvius, en de energieleveranciers, zoals Electrabel en Luminus, vergemakkelijken. Processen als een verhuizing naar een andere regio zouden gemakkelijker moeten verlopen met minder kans op fouten op de energiefactuur.

Realtime elektriciteitsprijs

Met de invoering van de digitale meter in Vlaanderen vanaf deze zomer zal de hoeveelheid energiedata fors toenemen. Een uniform datasysteem dat goed werkt is dan cruciaal om te verzekeren dat de digitale meter ook echt een slimme meter wordt. Het moet op termijn toelaten de realtime elektriciteitsprijs te factureren aan de consument. Die kan zijn verbruik dan aanpassen en huishoudapparaten op het goedkoopste moment laten draaien.

Het centraal datasysteem moest oorspronkelijk in juli 2016 klaar zijn, maar het megaproject kwam in het slop terecht nadat gaandeweg heel wat aanpassingen moesten worden doorgevoerd. Na herhaaldelijk uitstel werd de deadline opgeschoven naar april 2020, maar intussen is duidelijk dat het veel langer zal duren.

Volgens een recente audit van de consultant Deloitte kan de basissoftware pas tegen 2023 klaar zijn en zijn nog tal van aanpassingen nodig die opnieuw extra kosten met zich meebrengen.

Mirakel

Atrias erkent dat er formele briefwisseling is geweest met Accenture, maar benadrukt dat zoiets de logische gang van zaken is bij zo’n project en zeker geen eerste stap om straks het contract met de IT-leverancier te verbreken. ‘We zullen in de komende weken, samen met onze IT-partner, bespreken op welke termijn haalbare oplossingen kunnen worden gevonden voor de resterende problemen’, zegt Atrias in een persmededeling.

Volgens een bron dicht bij het dossier is ‘een mirakel’ nodig om er nog zonder juridische stappen uit te geraken.

De veelbesproken digitale meter dreigt nog een lange tijd een ‘domme meter’ te blijven waarvan de mogelijkheden niet optimaal benut kunnen worden.

Toch ligt het niet voor de hand Accenture te dumpen. Terug van nul beginnen met een andere IT-leverancier zou opnieuw jaren vertraging betekenen zonder garantie dat het goedkoper uitdraait. ‘Er moet dan een nieuw lastenboek opgesteld worden en een nieuwe aanbestedingsprocedure uitgeschreven worden en voor we het weten zijn we weer vijf jaar verder’, zegt een betrokkene.