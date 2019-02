‘Politiek kán zelf geen regeling meer uitwerken'

Het loonakkoord dat de vakbonden en de werkgeversorganisaties dinsdag in de Groep van Tien hebben afgesloten botst op forse kritiek van Open VLD , de N-VA en een reeks economen en academici. Vooral de versoepeling van het brugpensioen leidt tot ergernis. 'Wat mij betreft mag de Groep van Tien op brugpensioen en mag de regering dit nooit goedkeuren', tweette Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA).

VBO-topman Pieter Timmermans en zijn Unizo-collega Danny Van Assche vinden de kritiek overtrokken. ‘Als we een compromis met onszelf zouden sluiten, zouden we het wellicht anders doen. Maar we hebben het haalbare haalbaar gemaakt’, zegt Timmermans.