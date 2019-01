Premier Michel noemt klimaat topprioriteit

'We hebben al veel gedaan voor het klimaat', zegt premier Charles Michel, die het klimaat naar voren schuift als een van zijn drie topprioriteiten, naast mobiliteit en digitalisering.

Premier Charles Michel (MR) zei maandag op de eerste dag van de diplomatieke dagen, de jaarlijkse bijeenkomst van de Belgische diplomatie, dat de klimaatbetoging van zondag een 'belangrijke mars' is geweest, met een belangrijke signaalfunctie.

Meteen wees hij op de moeilijkheid om tot een efficiënt klimaatbeleid te komen. De regering moet drie doelstellingen tegelijkertijd verwezenlijken om tot een efficiënt klimaatbeleid te komen. 'We moeten de waarheid zeggen: we moeten zowel de bevoorradingszekerheid als redelijke tarieven verzekeren en tegelijk ook onze internationale engagementen respecteren. Dat is niet evident.'

Volgens de premier is er de afgelopen jaren 'veel gedaan, veel gerealiseerd, maar misschien te weinig uitgelegd'. Hij wees op de bijkomende investeringen in hernieuwbare energie die er deze legislatuur zijn gekomen. Hij schoof de windmolenparken op de Noordzee naar voren als voorbeeld. 'De energie die daar opgewekt wordt, is gelijk aan de energie van vier kerncentrales', aldus Michel.

Het is niet meteen duidelijk op basis van welke cijfers Michel die vergelijking maakt. Het huidige windmolenpark op de Noordzee is goed voor een capaciteit van 2.200 megawatt. Momenteel is er enkel een intentie om die capaciteit tegen 2030 te verdubbelen. En dan komen de windmolenparken op de Noordzee aan zo'n 4 gigawatt, wat vergelijkbaar is met vier grote kernreactoren.

Michel verwees nog naar de groene obligaties, die investeringen in groene initiatieven moeten stimuleren. 'We waren het tweede Europese land die dat mogelijk maakte', benadrukte Michel.

Bedrijfsauto's

Ondertussen hebben CD&V en Open VLD al voorstellen gedaan om het bedrijfswagenpark te vergroenen.

CD&V-voorzitter Wouter Beke wil dat enkel nog elektrische bedrijfsauto's fiscaal gestimuleerd zouden worden.

Kamerlid Egbert Lachaert (Open VLD) dient een wetsvoorstel in om het fiscale en parafiscale voordeel tussen 2023 en 2028 geleidelijk te laten uitdoven voor vervuilende wagens. Zo wordt niet aan het loonpakket van de werknemers geraakt, terwijl de maatregel op langere termijn het wagenpark ook groener maakt.

Het aantal bedrijfswagens in ons land blijft stijgen. Er rijden er momenteel ongeveer 770.000 rond, zegt Lachaert. Hij werkte de voorbije jaren mee aan alternatieven voor de bedrijfswagen, met name het 'cash for car'-systeem en het mobiliteitsbudget, maar er is meer nodig. 'We moeten het bedrijfswagenpark vergroenen. Want er zijn veel mensen die echt een wagen nodig hebben voor hun job', zegt Lachaert.

Hij stelt concreet voor het parafiscale voordeel vanaf 2023 enkel volledig te behouden voor bedrijfswagens die CO2-neutraal zijn. Voor de vervuilende bedrijfswagens zal het voordeel vanaf 2023 geleidelijk uitdoven, tot in 2029 op die auto's dezelfde sociale lasten verschuldigd zijn als op gewoon loon. 'Fiscaal wordt de aftrekbaarheid voor wagens met een CO2-uitstoot geplafonneerd op 85 procent en wordt de ondergrens van 50 procent geschrapt voor wagens die vanaf 1 januari 2020 worden aangeschaft. Groene wagens blijven 100 procent aftrekbaar', licht Lachaert toe.

File

Die voorstellen zijn volgens Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a) echter geen oplossing voor het fileprobleem. 'CD&V en Open VLD vergeten dat ook groene wagens in de file staan. De link tussen recordfiles en het recordaantal bedrijfswagens lijkt hen te ontgaan. Men mag de vergroening van bedrijfswagens ook niet misbruiken om zich te verbergen achter slecht beleid', aldus Vandenbroucke.

De regering introduceerde het afgelopen jaar een aantal ingrepen om alternatieven voor bedrijfswagens te promoten. Zo is er onder meer de 'cash for car'-regeling, die werknemers de mogelijkheid biedt hun firmawagen in te ruilen voor nettoloon. En binnenkort gaat het mobiliteitsbudget van start. Dat is een fiscaal gunstig bedrag dat werknemers aan mobiliteitsoplossingen kunnen besteden.

Maar de 'cash for car'-regeling lijkt maar traag op gang te komen en sp.a verwacht gelijkaardige problemen voor het mobiliteitsbudget. 'Er zijn geen volwaardige alternatieven voor de wagen', meent Vandenbroucke.

Vliegtuigtaks

Een ander voorstel, dat Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V), lanceerde, is dat van een toeslag op vliegtuigtickets. 'Spotgoedkope vliegtickets, dat is niet verantwoord', vindt ze. 'Ik ben ervan overtuigd dat we op Europees niveau naar een toeslag op de tickets moeten gaan. Dat geld moet in een fonds worden gestort, dat kan worden gebruikt om projecten te subsidiëren waarmee de uitstoot naar beneden gaat'.

Ze kondigde al aan dat ze in Europa zal gaan pleiten voor zo'n toeslag op vliegtickets. 'Ondertussen zullen we bekijken of we in Vlaanderen een beperkte bijdrage kunnen introduceren. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat enkel mensen die centen hebben nog kunnen vliegen', aldus Schauvliege.