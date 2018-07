Premier en Engie onderhandelen over nucleaire spaarpot

Op vraag van de Franse energiereus Engie voeren premier Charles Michel (MR) en minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) discrete onderhandelingen over de nucleaire spaarpot Synatom, die geparkeerd staat bij Electrabel.

Minister Marghem heeft eerder gezegd dat ze de deur had dichtgedaan voor de plannen van de Franse energiereus Engie om de Belgische staat een belang te laten nemen in Electrabel. Dat paste in de pogingen van Engie om af te geraken van het nucleaire risico bij de Belgische dochtermaatschappij Electrabel.

Als de kerncentrales in ons land tegen 2025 worden gesloten, moeten er miljarden worden vrijgemaakt voor de ontmanteling en de berging van het nucleaire afval. Daarvoor is het nucleaire spaarpotje Synatom aangelegd, dat beheerd wordt door Electrabel. Daar zaten eind 2017 voor 10,1 miljard euro provisies in. Maar de factuur van de ontmanteling van de kerncentrales dreigt enkele miljarden hoger uit te komen.

De gesprekken daarover worden achter de schermen discreet op het hoogste niveau voortgezet. De kabinetten van Michel en Marghem zijn met de top van Engie in gesprek over een aanpassing van de voorwaarden die in de conventie over Synatom zijn vastgelegd.

Langs Belgische zijde willen Michel en Marghem de voorwaarden net aanscherpen, zodat het zeker is dat de miljarden beschikbaar zijn op het moment dat de kerncentrales dichtgaan.

In de conventie die destijds is gesloten over de verlenging van de levensduur van Doel 1 & 2 is al vastgelegd dat de voorwaarden inzake Synatom kunnen worden aangepast, zonder dat Engie daar verhaal tegen kan inbrengen. Maar sindsdien is het daarover oorverdovend stil gebleven. Marghem maakte geen werk van de aanpassing.

Dat nu op het hoogste niveau discrete onderhandelingen lopen, waarover de Vlaamse coalitiepartners in het ongewisse blijven, roept dan ook vragen op. Eerder al liet de N-VA verstaan dat de ‘French connection’ van premier Michel haar irriteert. De vrees is dat de Belgische belangen niet altijd gediend zijn door de goede relaties die Michel heeft met de Franse president Emmanuel Macron.