Prijs diesel en huisbrandolie zakt naar historisch laag peil

De coronacrisis heeft niet alleen negatieve gevolgen. De wereldwijde recessie heeft de vraag naar ruwe olie en de prijs ervan fors doen dalen. En dat is goed nieuws voor de Belgische consument, want ook geraffineerde olieproducten worden fors goedkoper.

De maximumprijs van diesel zakt donderdag met 5,9 cent naar 1,229 euro per liter. Dat is het laagste peil sinds 2016, blijkt uit cijfers van de Belgische Petroleumfederatie. De maximumprijs van benzine (95 RON E10) daalt met 5,8 cent naar 1,157 euro per liter. Dat is bijna de laagste prijs sinds 2014. De maximumprijs van huisbrandolie zakt met 4,48 cent naar 0,3271 euro per liter, het laagste niveau sinds ten minste 2008.