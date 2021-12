Productie vaccins levert België miljard op

De Belgische economie krijgt een boost door de productie van het coronavaccin van de Amerikaanse farmareus Pfizer in de fabriek in Puurs.

Het gebeurt zelden dat de activiteit van één onderneming een grote impact heeft op de economische statistieken van een sector, en al helemaal niet op de prestaties van de hele economie. Pfizer België is een uitzondering, want de impact van de productie van coronavaccins is duidelijk zichtbaar. Die levert ons land 1 miljard euro extra aan welvaart op.

De productie in volume van de farmaceutische industrie lag in de eerste tien maanden van 2021 108 procent hoger dan in dezelfde periode van 2020, blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Statbel. De waarde van de farmaproductie groeide in de eerste negen maanden met 101 procent naar 29,4 miljard euro.

De spectaculaire groeicijfers zijn hoofdzakelijk te danken aan Pfizer. ‘De fors toegenomen groei van de productie van de Belgische biofarmaceutische sectoren in 2021 is vooral het gevolg van de rol van België als belangrijk vaccinproducerend land’, zegt Caroline Ven, de CEO van Pharma.be, de vereniging van de geneesmiddelenindustrie.

Extra banen

De Amerikaanse farmareus Pfizer selecteerde de fabriek in Puurs-Sint-Amands, omdat die is gespecialiseerd in het afvullen van inspuitbare geneesmiddelen in ampullen of flesjes, en maakte er de grootste vaccinfabriek ter wereld van. Daar worden de niet-actieve ingrediënten van het vaccin gemaakt. Elke maand gaan meer dan 100 miljoen coronavaccins de deur uit.

De productie van coronavaccins in Puurs leverde honderden extra banen op. Er werken nu 3.800 mensen op de site, tegenover bijna 3.000 eind 2020. Pfizer merkt wel op dat de extra jobs er niet alleen kwamen voor de productie van coronavaccins.

Het grootste deel van de geproduceerde vaccins wordt uitgevoerd. België exporteerde in de eerste negen maanden voor 16,6 miljard euro coronavaccins, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De Pfizer- vaccins zijn goed voor bijna driekwart van dat bedrag. De rest zijn coronavaccins van Moderna, AstraZeneca en Johnson & Johnson. Die zijn eerst ingevoerd en dus niet hier geproduceerd. België is de jongste jaren uitgegroeid tot een draaischijf voor de internationale handel in farmaceutische producten.

Europese hoofdzetel

De impact van de hier geproduceerde coronavaccins op de groei van de Belgische economie is kleiner. De Nationale Bank merkt op dat de verhouding tussen de toegevoegde waarde en de omzet minder groot is dan voor de meeste andere in België geproduceerde geneesmiddelen, omdat de fabriek van Pfizer voor de productie alleen een maakloon ontvangt.

Voor de assemblage gebruikt Pfizer 280 componenten van 86 leveranciers uit 19 landen. Veel ingrediënten worden dus ingevoerd. De winstmarge, die op 20 tot 30 procent wordt geraamd, vloeit wellicht naar de VS of naar Ierland, waar de Europese hoofdzetel van Pfizer is gevestigd.

Over heel 2021 zal de productie van coronavaccins de groei van de Belgische economie met bijna 0,25 procentpunt verhogen, voorspelt de Nationale Bank. Dat is omgerekend zowat 1 miljard euro extra. Ter vergelijking, de Belgische economie zal volgens de Nationale Bank dit jaar met 6,1 procent groeien. Zonder de coronavaccins zou de economie dus ‘maar’ met 5,9 procent gegroeid zijn.

Meevaller

De raming van de extra groei houdt alleen rekening met de bijkomende toegevoegde waarde van Pfizer en dus niet met de indirecte, positieve impact op de activiteit van andere bedrijven, zoals transportbedrijven of toeleveranciers. Er kan ook volgend jaar nog een meevaller zijn. ‘We hebben nog altijd vacatures om de productie te verhogen’, zegt Pfizer.

Er dreigt vooral een tekort aan kunststoffen. We doen er alles aan om onderbrekingen te vermijden. Luc Van Steenwinkel Manager Pfizer-fabriek in Puurs