Recordaantal laaggeschoolden leeft in armoede

Het armoederisico voor laaggeschoolden zit op het hoogste niveau in 13 jaar. Ruim een kwart van de Belgen zonder middelbaar diploma heeft een grote kans om in armoede te belanden.

Wie geen hogere opleiding heeft gevolgd, loopt een steeds groter risico om in armoede te belanden. Dat blijkt uit cijfers die de Belgische statistiekdienst Statbel donderdag publiceerde. Voor laaggeschoolden bedroeg het armoederisico vorig jaar 27,2 procent, het hoogste niveau sinds de start van de metingen in 2004.

Volgens de relatieve berekening behoort iemand tot de risicogroep als het gezinsinkomen minder bedraagt dan 60 procent van de mediaan. Voor een alleenstaande is dat het geval als het totaal beschikbaar inkomen minder bedraagt dan 1.139 euro per maand.

Ook voor middengeschoolden, zij die enkel een middelbaar diploma hebben, zit het armoederisico op het hoogste peil sinds het begin van de meting. Het armoederisico bedraagt er 14,4 procent. Voor hooggeschoolden is het armoederisico vorig jaar gedaald tot 6,4 procent.

De studie van Statbel houdt enkel rekening met het inkomen dat mensen verwerven, uit hun salaris, uitkeringen en beleggingen. De bezittingen tellen daarin niet mee. In twee studies van de Antwerpse academici Ive Marx en Sarah Kuypers werd het vermogen en het vastgoedbezit recent wel in rekening gebracht. Vooral huurders bleken daarbij kwetsbaar om in armoede te belanden.