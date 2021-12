Regering heeft akkoord over kernuitstap

Het kernkabinet van de federale regering zat sinds woensdagavond - na afloop van het Overlegcomité - bijeen over de kernuitstap. Donderdagochtend is er een akkoord bereikt, wordt aan De Tijd bevestigd. Straks om 11 uur volgt meer tekst en uitleg op een persconferentie.

De grote vraag bij de vraag of alle kerncentrales in 2025 de deuren kunnen sluiten is welke capaciteit daar dan voor in de plaats komt, of dat er nog een levensduurverlenging komt van twee reactoren. Met de vergunning van de gascentrale van Vilvoorde als grote onzekere factor.