Regering heeft oplossing voor buitenlands vastgoed

De oplossing die nu op de regeringstafel ligt is dat de fiscus aan elke buitenlandse woning een kadastraal inkomsten zal toekennen op dezelfde verouderde basis als de Belgische woning. Dus: teruggerekend naar 1975. Die berekening belooft wel een hele klus te worden, waarbij de eigenaars ofwel de normale verkoopwaarde ofwel de prijs en datum van aankoop moeten meedelen. Streefdatum is maart 2022, voor de aangifte van de inkomsten van 2021 in juni van datzelfde jaar.