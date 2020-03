Schrapping dividenden slaat extra gat in begroting

Roerende voorheffing

De schrapping van de dividenden is slecht nieuws voor de federale overheid. De roerende voorheffing op dividenden bracht in 2019 bijna 2,7 miljard euro op. Als particuliere beleggers dit jaar een derde minder dividenden ontvangen, kost dat de overheid een kleine 900 miljoen. De halvering van het dividend van AB InBev vorig jaar kostte de schatkist 350 miljoen euro. Sommige analisten verwachten dat de biergigant dit jaar zijn dividend opnieuw verlaagt of zelfs schrapt.

De lagere opbrengst van de roerende voorheffing is slechts een deel van het verhaal. De Belgische staat ontvangt ook dividenden als aandeelhouder. Als de Franse bank BNP Paribas haar dividend schrapt, kost dat de overheid bijna 300 miljoen. De staat is met 7,7 procent de grootste aandeelhouder van de bank. Het geplande maar onzekere slotdividend van de staatsbank Belfius bedraagt 100 miljoen. Belfius neemt donderdag een beslissing, zei CEO Marc Raisière zaterdag in De Tijd.

Proximus

Bij analisten bestaat ook twijfel over het dividend van Proximus, dat voor de helft in handen is van de staat. De telecomgroep houdt dinsdag een analistendag. CEO Guillaume Boutin zal mogelijk iets meer zeggen over het dividend. De kans is reëel dat Boutin in het dividend knipt, vooral om de investeringen in glasvezelnetwerken te kunnen opvoeren. Bpost, dat net als Proximus voor 50 procent in handen is van de staat, heeft zijn slotdividend al geschrapt.