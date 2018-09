Snel internet op trein blijft toekomstdroom

Nadat eerder al wifi op de trein is afgeblazen, blijkt nu dat de telecomoperatoren niet verplicht zullen worden 4G aan te bieden langs onze spoorlijnen. 'Een snelle internetconnectie op de trein, die niet hapert, blijft nog even een toekomstdroom', hekelt Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V).

In 2016 startte de NMBS een proefproject voor wifi op de trein , maar een jaar later werd dat project afgeblazen. Het was te duur en de telecomoperatoren hadden bevestigd dat het hele spoornet tegen eind 2018 volledig gedekt zou zijn door 2G, 3G én 4G, luidde het.

Maar nu zullen Proximus, Orange en Telenet slechts gevraagd worden om tegen 2022 'een inspanning' te leveren om enkel langs een aantal grote spoorlijnen - van Brugge tot Aarlen, van Antwerpen tot Bergen, van Doornik tot Luik of Hasselt - in snel mobiel internet te voorzien. Dat antwoordde minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD) op een vraag van Kamerlid Van den Bergh.

Streefnorm

Van den Bergh is er niet over te spreken, temeer omdat de telecomoperatoren deze streefdoelen nu al halen. 'Is een streefcijfer van 98 procent in 2022, enkel langs de grote assen, voldoende ambitieus als Proximus en Orange dat cijfer nu al bijna halen?', vraagt het CD&V-Kamerlid.