Sociale uitkeringen en lonen ambtenaren stijgen met 2 procent

De spilindex is overschreden, hoewel de inflatie in februari is gedaald naar 1,1 procent.

Landgenoten die een pensioen, ziekte-uitkering of kinderbijslag krijgen, zien hun uitkering in maart met 2 procent stijgen. Ambtenaren krijgen in april 2 procent opslag.

De sociale uitkeringen en ambtenarenlonen worden geïndexeerd omdat de afgevlakte ge­zond­heids­in­dex de spilindex heeft overschreden, meldt Statbel, het Belgische statistiekbureau. De vorige overschrijding van de spilindex dateert van augustus 2018.

De loonindexering in de privésector verschilt van sector tot sector. Sommige bedrijfstakken indexeren de lonen op basis van een spilindex, andere indexeren de lonen op een vast tijdstip, meestal in januari.

Het indexcijfer van consumptieprijzen steeg in februari met 0,02 punt naar 109,71 punten. Groenten, alcoholhoudende dranken en bloemen en planten werden duurder. Motorbrandstoffen als benzine en diesel werden goedkoper omdat de bezorgdheid over het coronavirus de olieprijs heeft doen dalen. Ook de prijs van aardgas daalde.