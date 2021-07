Spectaculair herstel export en import zet door

De Belgische uit- en invoer zijn in mei opnieuw fors gestegen. De buitenlandse handel is nu groter dan voor de coronacrisis.

De export steeg in mei jaar op jaar met 40 procent en de import met 38,2 procent. Die groeicijfers zijn bijzonder hoog omdat wordt vergeleken met mei 2020, toen de buitenlandse handel tijdens de eerste golf van de pandemie zeer laag was. 'De groei-explosie van de buitenlandse handel zet zich voort in een meer en meer van restricties bevrijde economie', meldt de Nationale Bank.

Zelfs in vergelijking met twee jaar geleden, dus voor de coronacrisis, is de buitenlandse handel in mei toegenomen. De uitvoer steeg tegenover mei 2019 met 3,2 procent en de invoer met 0,1 procent. Ook in maart en april was de buitenlandse handel al groter dan voor de pandemie.