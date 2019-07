Steeds meer bedrijven willen mobiliteitsbudget invoeren

60 procent van de werkgevers is van plan het mobiliteitsbudget aan zijn personeel aan te bieden. Maar ze twijfelen eraan of hun werknemers wel zo happig zijn om over te stappen op het nieuwe systeem.

Veel werkgevers zijn voorstander van het mobiliteitsbudget. Uit een onderzoek van de hr-dienstengroep Acerta bij 600 bedrijven blijkt dat zes op de tien werknemers de maatregel willen invoeren.

Het mobiliteitsbudget bestaat uit drie pijlers. Een werknemer kan zijn bedrijfswagen inruilen voor een kleiner en milieuvriendelijker model (eerste pijler). Daarnaast mag hij het vrijgekomen budget besteden aan duurzame vervoersmiddelen zoals tickets en abonnementen voor het openbaar vervoer, (elektrische) fietsen en deelauto’s (tweede pijler). Wat overblijft, ontvangt hij cash (derde pijler).

Salariswagen

De combinatie van duurzame vervoersmodi en geld biedt een breder alternatief voor het in 2018 ingevoerde cash-for-cars. Bij die maatregel konden de werknemers hun bedrijfswagen enkel inruilen voor cash. Weinig werknemers bleken bereid hun wagen volledig op te geven. Daardoor was dat systeem niet populair.

Uit een bevraging van Acerta vorig jaar blijkt dat het mobiliteitsbudget voor de werknemers een interessanter alternatief is. 57 procent beweert zijn salariswagen te willen inwisselen voor een kleiner model als het verschil in cash wordt uitbetaald.

Een nipte meerderheid van de werknemers ziet ook brood in de overstap naar een hybride wagen (54%) of een vergoeding in vakantiedagen (52%). Een derde is te vinden voor de combinatie van een kleinere wagen met een (elektrische) fiets.

Verknocht

Hoewel de meeste werkgevers het mobiliteitsbudget willen invoeren, menen ze dat hun personeel er niet warm voor loopt. Slechts 10 procent van de bedrijfsleiders schat dat meer dan de helft van hun werknemers hun bedrijfswagen wil opgeven voor een kleiner exemplaar. ‘Bij de werkgevers leeft de perceptie dat hun personeel verknocht is aan de bedrijfswagen. Ze zien ook de drempels van het systeem’, zegt Annelies Baelus van Acerta.

De administratie en complexiteit van het systeem maken de invoering minder evident. ‘De evolutie weg van de salariswagen vraagt een inspanning van alle partijen. De werkgever moet de omschakeling administratief rondkrijgen en de werknemers moeten uitzoeken hoe ze voortaan hun mobiliteit regelen. Dat vergt motivatie en tijd.’