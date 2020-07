Stijging begrotingstekort driemaal groter dan Europees gemiddelde

De toename van het Belgische begrotingstekort was in het eerste kwartaal groter dan in alle andere Europese landen met uitzondering van Malta.

De coronacrisis heeft begin dit jaar in alle Europese landen het begrotingstekort doen stijgen. Maar de toename was in België veel groter dan elders, blijkt uit cijfers van Eurostat.

In België steeg het deficit in het eerste kwartaal naar 6 procent van het bruto binnenlands product (bbp), tegenover 1,5 procent in het vierde kwartaal van 2019. In de eurozone groeide het tekort naar 2,2 procent van het bbp, versus 0,7 procent eind vorig jaar.

Duitsland en Nederland boekten in het eerste kwartaal nog een begrotingsoverschot.

De toename van het tekort was in België dus driemaal groter dan het gemiddelde voor de eurozone. Alleen in Malta steeg het deficit nog meer. Ook Duitsland en Nederland zagen hun begroting verslechteren, maar zij boekten in de eerste drie maanden nog een overschot.

Overheidsschuld

De relatief grote verslechtering van het begrotingssaldo had ook tot gevolg dat de overheidsschuld sneller groeide dan het Europees gemiddelde. België had in het eerste kwartaal een overheidsschuld van 104,4 procent van het bbp, tegenover 98,8 procent eind 2019 en 103,2 procent in het eerste kwartaal van 2019. In de eurozone steeg de schuldgraad naar 86,3 procent, versus 84,1 procent eind vorig jaar en 86,4 procent in het eerste kwartaal van 2019.

De begrotingscijfers zullen de komende maanden nog veel slechter worden. Het Monitoringcomité, een groep hoge ambtenaren, voorspelde eind vorige week dat het begrotingstekort in 2020 oploopt naar 52,8 miljard euro of 12,3 procent van het bbp. De forse toename van het tekort en de grote krimp van de economie doen de overheidsschuld oplopen naar 122,1 procent van het bbp.