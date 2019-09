Stookolieprijs hoger door aanval op Saoedische olie-industrie

De maximumprijs van stookolie gaat woensdag zoals verwacht flink omhoog, met zowat 6 cent per liter. Wie 2.000 liter stookolie bestelt, moet tegen de maximumtarieven dus bijna 120 euro extra neertellen vanaf woensdag.

De prijsstijging is een gevolg van de droneaanval het voorbije weekend op het hart van de Saoedische olie-industrie.

De nieuwe maximumprijs voor bestellingen van minstens 2.000 liter komt te liggen op 0,7203 euro per liter, zo deelt de federale overheidsdienst Economie dinsdag mee. Het is bijna vier maanden geleden dat de maximumprijs van stookolie nog hoger lag dan 0,7 euro per liter, zo blijkt uit gegevens van de Belgische Petroleumfederatie.