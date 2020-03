'Test op immuniteit kan economisch herstel versnellen'

Een combinatie van twee medische tests kan bepalen wie snel en veilig het werk kan hervatten, zeggen vier Franstalige economen en specialisten geneeskunde.

De academici van de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de universiteit van Namen lanceren een voorstel om de economie herop te starten. Ze merken op dat veel ondernemingen nu stilliggen omdat het personeel niet in veilige omstandigheden kan werken. Medewerkers zijn bang om te gaan werken, omdat ze vrezen door collega's te worden besmet.

We kunnen niet wachten tot er een vaccin is. Mathias Dewatripont Hoogleraar economie ULB

'We kunnen niet wachten tot er een vaccin is, want dat zal 12 tot 18 maanden duren', zeggen professor economie Mathias Dewatripont (ULB) en drie collega's in een artikel dat ze hebben gepubliceerd op de website www.voxeu.org. Ze onderstrepen dat het testen van de immuniteit op grote schaal een oplossing biedt.

Het heropstarten van de productie vereist volgens de academici dat duidelijk is wie het virus niet zal krijgen of doorgeven aan anderen. Er bestaat een serologische test (Elisa) die kan bepalen wie is besmet door het virus en intussen is genezen. Een andere test (RT-PCR) kan bepalen of een genezen persoon het virus nog kan doorgeven. Wie genezen is kan nog enkele weken andere personen besmetten.

Heropstarten

Wie positief scoort op de eerste test en negatief op de tweede test kan weer aan het werk. 'Het gecombineerd gebruik van de twee tests maakt het mogelijk de economie herop te starten met een minimaal risico dat de epidemie opnieuw escaleert.'

De auteurs geven toe dat het niet mogelijk is om op korte termijn iedereen aan beide tests te onderwerpen. Daarom willen ze eerst het personeel van de zorgsector testen en personen met 'essentiële jobs', zoals medewerkers van voedingswinkels en chauffeurs.

Telewerk

Daarna kunnen personen voor wie telewerk onmogelijk is aan bod komen. Vooral in de industrie is telewerk vaak onmogelijk. Bovendien stellen de academici voor een willekeurige groep personen te testen op immuniteit. Zo krijgt de overheid een zicht op welk deel van de bevolking immuun is geworden na besmetting.

De overheid heeft de bewegingsvrijheid van de bevolking drastisch beperkt om een snelle verspreiding van het virus te voorkomen. Maar die maatregel veroorzaakt grote economische schade. Het Verbond van Belgische Ondernemingen raamt de schade op 2,4 miljard euro per week. Nu al is duidelijk dat de Belgische economie in het eerste halfjaar sterk zal krimpen.