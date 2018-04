Tickets De Lijn fors duurder dan zes jaar geleden

De Lijn heeft de prijzen van haar tickets en abonnementen de voorbije jaren met 20 tot 33 procent verhoogd. Maar volgens de reizigersvereniging steeg de kwaliteit niet mee.

De prijs van een abonnement bij De Lijn is sinds 2012 met gemiddeld 33 procent gestegen. Voor andere vervoersbewijzen, zoals biljetten of rittenkaarten, betaalden de reizigers gemiddeld 21 procent meer. Dat blijkt uit berekeningen van De Lijn, die De Tijd kon inkijken.

Vooral de prijs van de abonnementen steeg sterk. Dat ligt aan het feit dat 65-pussers sinds 2015 geen gratis abonnement meer krijgen, maar 50 euro betalen voor een Omnipas. Reizigers tussen 25 en 64 zagen een jaarabonnement 35 procent duurder worden. Een maandabonnement kost hen 60 procent meer dan zes jaar geleden.

Korte ritten

Ook bij de andere vervoersbewijzen stegen de prijzen. Nadat De Lijn in 2015 het verschil tussen een korte en een lange rit had afgeschaft, zijn vooral ritten op korte afstand flink duurder geworden.

Terwijl reizigers met een rittenkaart in 2012 90 cent betaalden voor een korte rit, is dat nu 1,6 euro. Voor een enkel biljet tellen klanten 3 euro neer in plaats van 1,2 euro. ‘Een korte rit van Antwerpen-Centraal naar de Groenplaats kost 3 euro. Dat is zeer duur’, vindt Stefan Stynen, de voorzitter van Reizigersorganisatie TreinTramBus.

Volgens De Lijn werden de indexeringen toegepast en was er alleen in 2015 een grotere sprong. De tarieven voor bus en tram worden, op voorstel van De Lijn, vastgelegd door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

‘We hebben komaf gemaakt met de gratispolitiek en De Lijn minder afhankelijk gemaakt van belastinggeld’, zegt zijn woordvoerder. ‘De Lijn is nog altijd goedkoper dan de tegenhangers in de andere regio’s van dit land en in de buurlanden.’

De kwaliteit van de diensten is niet mee geëvolueerd met de prijsstijging. Stefan Stynen Voorzitter reizigersvereniging TreinTramBus

Dat erkent Stynen. ‘De Lijn voerde jaren geen indexering door. Op langere termijn bekeken blijft ze betaalbaar.’

Toch is TreinTramBus ook kritisch. ‘De kwaliteit van de diensten is op verschillende vlakken niet mee geëvolueerd. Er is minder aanbod en de reizigersinformatie loopt achter.’

Brussel

Bij de Brusselse MIVB zijn de prijzen de voorbije jaren minder sterk gestegen. De prijs voor een biljet steeg van 2 euro in 2012 naar 2,1 euro in 2018. Reizigers tussen 25 en 64 jaar zagen de prijs van hun abonnement maar 2,5 procent stijgen. Maar met een prijs van 499 euro is zo’n MIVB-abonnement wel de helft duurder dan een in Vlaanderen.

De schoolabonnementen zijn in de hoofdstad fors goedkoper geworden. De prijs voor een jaarabonnement voor scholieren en studenten zakte van 204 naar 50 euro.

‘Wij hebben de voorbije jaren alle tarieven bevroren, geen indexeringen doorgevoerd en de prijzen voor jongeren en families verlaagd’, zegt de woordvoerder van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A). ‘Zo willen we het openbaar vervoer toegankelijker maken. En dat werkt, want we hebben nog nooit zoveel reizigers vervoerd als vorig jaar.’

2,6 procent meer eigen inkomsten De Lijn heeft vorig jaar 191 miljoen euro gehaald uit de verkoop van abonnementen, rittenkaarten en biljetten. Daarmee haalde de vervoersmaatschappij 2,6 procent meer geld binnen dan het jaar voordien, vernam De Tijd. De nettovervoeropbrengsten van De Lijn zijn de voorbije jaren sterk gegroeid. In 2014 haalde het bedrijf maar 150 miljoen euro uit de verkoop van tickets en abonnementen. De groei is vooral te danken aan de afschaffing van een reeks gratis abonnementen, onder meer voor senioren. Door de groeiende inkomsten krikte De Lijn de voorbije jaren ook haar ‘dekkingsgraad’ (de verhouding tussen de eigen inkomsten en de totale ontvangsten) op. De dekkingsgraad, die politiek belangrijk is, steeg in 2016 tot 20 procent. Dat betekent dat De Lijn nog altijd het grootste deel (800 miljoen euro) van haar financiering uit Vlaamse subsidies haalt. De MIVB is een pak minder afhankelijk van subsidies. De Brusselse vervoersmaatschappij haalde in 2016 meer dan 40 procent (260 miljoen euro) van haar geld uit eigen ticketverkoop. De MIVB heeft als voordeel dat ze opereert in een compacte stadsregio, wat een efficiënte organisatie van metro, tram en bus vergemakkelijkt.