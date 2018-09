Tihange 1 mogelijk minder lang in onderhoud

In de koortsachtige zoektocht naar oplossingen om het stroomtekort in november de baas te kunnen, wordt bekeken of het geplande onderhoud van de kerncentrale Tihange 1 vervroegd en ingekort kan worden. Dat bevestigt Hellen Smeets, de woordvoerster van Engie.

De kabinetten van premier Charles Michel (MR) en minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) overleggen koortsachtig met de hoogspanningsnetbeheerder Elia en de energieproducent Electrabel/Engie om nog zo'n 1.000 megawatt capaciteit te vinden.

Die capaciteit is volgens Elia nog nodig, boven op de 750 megawatt die Marghem al vond, om een stroomtekort vanaf november te vermijden. Anders dreigt het afschakelplan in actie te treden, waardoor in bepaalde wijken het licht uitgaat.

Onderhoud Tihange

Minister Marghem bevestigde eerder al dat gekeken wordt naar de kerncentrale Tihange 1. Dat is een van de zes centrales die in november buiten strijd zijn. België telt zeven kerncentrales. Maar het is wel de enige centrale die niet voor veiligheidsredenen wordt stilgelegd, zoals wel het geval is voor de andere centrales, waar problemen en betonrot zijn vastgesteld. Bij Tihange 1 moet de brandstof worden bijgevuld. Daaraan worden meteen een onderhoud en de nodige inspecties gekoppeld.

Engie bevestigt dat de tijdstippen en de duur van het onderhoud van Tihange 1 mogelijk worden bijgesteld. Het onderhoud is gepland van 20 oktober tot 29 november. Als het bijtanken van Tihange 1 wordt vervroegd en wordt losgekoppeld van het geplande onderhoud en de bijbehorende inspecties, kan de kernreactor toch nog draaien in november. Dan zijn de ontbrekende 1.000 megawatt meteen gevonden.

Politieke druk

Wegens de politieke druk om een oplossing te vinden vrezen sommigen haastwerk. Maar Engie-woordvoerster Hellen Smeets benadrukt dat de nucleaire veiligheid gegarandeerd wordt.