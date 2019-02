'Tot 13 miljoen euro schade bij sluiting luchthaven door staking'

Als Brussels Airport tijdens de nationale staking op 13 februari moet sluiten, veroorzaakt dat 'tussen 10 en 13 miljoen euro' economische schade. Dat heeft de voorzitter van de luchthaven van Zaventem, Marc Descheemaecker, gezegd in 'De Zevende Dag'.

De vakbonden hebben hun leden opgeroepen om nu woensdag, 13 februari, massaal het werk neer te leggen. De oproep kwam er nadat het loonoverleg in de privésector eind januari mislukt was.

De actie dreigt zware gevolgen te hebben voor het vliegverkeer in ons land. Brussels Airlines schrapte al alle vluchten op 13 februari, terwijl TUI fly aankondigde dat het die dag zal uitwijken naar buitenlandse luchthavens.

Of Brussels Airport open zal gaan, hangt af van de luchtverkeersleiders van skeyes, het vroegere Belgocontrol. Begin deze maand diende de christelijke vakbond ACV Transcom een stakingsaanzegging in bij het autonome overheidsbedrijf.

Sluiting luchthaven

De vakbonden verwachten dat de actiebereidheid bij de luchtverkeersleiders groot zal zijn. Ook de bagageafhandelaars op de luchthavens zullen de stakingsoproep volgen.

Een sluiting van de luchthaven is dan ook geen onrealistisch scenario. 'Als Brussels Airport woensdag moet sluiten door de staking bij Skeyes, heeft dat grote gevolgen', stelde Marc Descheemaecker, de voorzitter van de luchthaven in Zaventem, zondag in het VRT-programma 'De Zevende Dag'.

'De Brusselse luchthaven is de tweede grootste economische motor', zei Descheemaecker, die van N-VA-signatuur is. 'Als wij gewoon de meerwaarde die de luchthaven creëert, verrekenen met één dag shutdown, spreken we toch over een economische schade van 10 tot 13 miljoen euro. Enkel door het volledig sluiten van de luchthaven.'

Loonstijging

De spanningen tussen de vakbonden en de werkgevers liepen op nadat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) vorige maand bepaald had dat de lonen in 2019 en 2020 met maximaal 0,8 procent mogen stijgen boven op de automatische loonindex.

Voor de vakbonden is dat onaanvaardbaar. Zij eisen een loonsverhoging die hoger is dan 0,8 procent. De werkgevers houden evenwel vast aan de wet, die de maximale marge bepaalt.

Openbare sector

Het conflict heeft in eerste instantie betrekking op de privésector. Maar de afgelopen dagen is duidelijk geworden dat de stakingsbereidheid in de openbare sector ook groot is.

Ik hoop dat het overleg vanaf 14 februari weer alle kansen krijgt. Kris Peeters Federaal minister van Werk

De vervoersmaatschappijen NMBS, MIVB, de TEC en De Lijn staken mee op 13 februari. Ook in de havens, bij de VRT en bij telecombedrijf Proximus zijn stakingsaanzeggingen ingediend.