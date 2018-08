Tot 3.000 camera's zullen uw nummerplaat filmen

Nationaal cameranetwerk wordt veel groter dan oorspronkelijk gepland.

Het netwerk dat uw nummerplaat automatisch registreert als u voorbijrijdt, zal veel groter worden dan de 1.000 al gebudgetteerde ANPR-camera’s langs de snelwegen. Op termijn zal het twee tot drie keer meer camera’s tellen. Dat stelt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in een antwoord op een vraag van MR-parlementslid Philippe Pivin.

ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition. Op de snelwegen is de federale politie al bezig met het plaatsen van zowat 1.000 camera’s voor nummerplaatregistratie op 270 à 300 sites. Op één site kunnen meerdere ANPR-camera’s komen, naargelang er meer rijstroken te bewaken zijn.

Boven op de initiële investering van 36,5 miljoen euro in de 1.000 camera’s en het centrale systeem kost dat elk jaar 2,5 miljoen euro aan onderhoud en de huur van de lijnen én 10 miljoen euro voor 200 voltijdse personeelsleden om de geregistreerde gegevens te behandelen.

Behalve de federale politie mogen ook lokale politiezones ANPR-camera’s plaatsen, net als de gemeenten, provincies, regio’s en uitbaters van lucht- en zeehavens. Al die ANPR-installaties kunnen worden geïntegreerd in een nationaal netwerk, dat volgens Jambon op lange termijn 2.000 tot 3.000 camera’s zal bevatten.

Het meerjarencontract om de ANPR-camera’s te leveren en te installeren is gegund aan een tijdelijke handelsvennootschap van de telecomoperator Proximus en het Lokerse signalisatiebedrijf Trafiroad, beter bekend onder zijn vroegere naam Group Janssens. De firma en haar topman Glenn Janssens, bijgenaamd ‘de keizer van de wegwijzer’, werden tot 2015 vervolgd in een zaak van corruptie en fraude. Maar ze mochten hun vervolging afkopen. Alleen met een blanco strafblad konden ze nog meedingen naar openbare aanbestedingen, zoals de meerjarige raamovereenkomst voor ANPR.

Het netwerk van ANPR-camera’s moet de georganiseerde misdaad en het terrorisme helpen te bestrijden. En ‘overal waar de installatie het toelaat’ zullen de camera’s volgens Jambon ook de snelheid controleren. Naast de politie krijgt ook de Staatsveiligheid toegang tot het netwerk. De verkeersleidingscentra, de uitbaters van havens en andere partners die in ANPR-camera’s investeren, zullen geanonimiseerde data krijgen.

Trafiroad

Trafiroad, het signalisatiebedrijf waarmee Proximus het contract in de wacht sleepte, is vooral bekend onder de naam die het tot midden 2015 had: Group Janssens. De topman van Trafiroad is nog altijd Glenn Janssens, ook wel ‘de‘keizer van de wegwijzer’ genoemd. Hij was jarenlang verwikkeld in een ophefmakende fraude- en corruptiezaak, waarin het gerecht al in mei 2007 huiszoekingen verrichtte. Janssens werd zelf ook aangehouden. In 2011 werd het bedrijf in verdenking gesteld.

Janssens en zijn bedrijf werden later nog vervolgd in de zaak, maar in februari 2015 mochten ze hun vervolging afkopen met een minnelijke schikking. In de jaarrekening van Trafiroad over 2015 staat te lezen dat het signalisatiebedrijf zelf 435.000 euro - zoveel als het bedrijf had opzijgezet voor de zaak - betaalde aan het gerecht.

Liefst twaalf van de dertien verdachten in de zaak, die onder meer ging over de manipulatie van over-heidsopdrachten, mochten hun proces afkopen. Alleen de Mechelse schepen die in de zaak van corruptie werd beticht, moest nog terechtstaan. Hij had zijn verkiezingsdrukwerk laten betalen door het signalisatiebedrijf. De schepen werd door de rechtbank van eerste aanleg wel schuldig bevonden aan corruptie, maar omdat de feiten intussen bijna tien jaar oud waren, kreeg hij geen straf meer.

Blanco strafblad

Voor hoofdverdachte Janssens en de andere betrokken bedrijven was het wel cruciaal dat ze geen veroordeling opliepen. Zonder blanco strafblad zouden ze de signalisatiebedrijven niet meer kunnen meedingen naar openbare aanbestedingen. Ze moesten dus mikken op een vrijspraak of ze moesten de strafvordering laten vervallen door een minnelijke schikking te betalen aan het gerecht.

De rechtbank kon destijds weinig meer dan akte nemen van het feit dat bijna alle verdachten een deal mochten sluiten met het openbaar ministerie. De openbaar aanklager was echter onzeker over de uitkomst van het proces omdat de zaak intussen al zo lang aansleepte en de rechtbank had kunnen besluiten dat de ‘redelijke termijn’ was overschreden.

Eerder had Group Janssens ook al een dading gesloten met de stad Mechelen voor 60.000 euro. Daar kwam dus nog eens 435.000 euro bij voor de schikking met het gerecht.

Maar sindsdien gaan de zaken goed voor het bedrijf dat wegsignalisatie produceert en plaatst, wegmarkeringen aanbrengt, kerstverlichting verhuurt en verkeerslichten, openbare verlichtingen en camerasystemen levert. Trafiroad draaide vorig jaar een omzet van 46,5 miljoen euro. Dat was 6 miljoen euro meer dan het jaar voordien en in 2015, het jaar dat het bedrijf zijn vervolging afkocht, lag de omzet nog bijna 10 miljoen euro lager.