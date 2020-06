Traag herstel Belgische economie zet door

De omzet van de ondernemingen is nog 23 procent lager dan voor de coronacrisis en de gezondheid van de bedrijven blijft zorgwekkend.

De langzame heropleving van de Belgische economie duurt voort, blijkt uit de tweewekelijkse enquête van de Nationale Bank en de werkgeversorganisaties. De omzet van de bedrijven was vorige week 23 procent lager dan voor de crisis, tegenover 26 procent twee weken vroeger.

Vooral in de zwaarst getroffen sectoren - kunst, amusement en recreatie en de horeca - veerde de omzet op. Dat is onder meer te danken aan de heropening van de cafés en restaurants en de opheffing van het verbod op sommige activiteiten. De omzet van de horeca is nog 75 procent lager tegenover 89 procent bij de vorige peiling. Er is ook minder goed nieuws. De omzet in de sector informatie en communicatie en in de detailhandel voor voeding is de jongste twee weken gedaald.

Faillissement

Ook andere indicatoren, zoals het risico op een faillissement, de werkgelegenheid en de investeringen, wijzen op een verbetering van het economisch klimaat. Maar de Nationale Bank merkt op dat die indicatoren zich nog altijd op een zorgwekkend niveau bevinden.

Van de ondernemingen zegt 6 procent dat een faillissement waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk is. Bij de vorige enquête was dat nog 8 procent. De bedrijven zeggen dat ze voor 14 procent van het personeel een beroep doen op tijdelijke werkloosheid. Bij de vorige peiling was dat nog 18 procent en eind april 30 procent.

Investeringen

De helft in plaats van twee derde van de bedrijven zegt dat ze van plan zijn investeringen uit te stellen. Voor het eerst is ook gevraagd naar het niveau van de investeringen. De ondernemingen zeggen dat ze hun investeringen met 32 procent zullen terugschroeven.

De coronacrisis heeft voorlopig geen impact op de gemiddelde verkoopprijzen. 68 procent van de bedrijven zegt dat de prijzen niet zijn veranderd, 16 procent heeft de prijzen verhoogd en 16 procent heeft de prijzen verlaagd.

Er zijn wel verschillen tussen de sectoren. In de voedingssector heeft 36 procent van de ondernemingen de prijzen verhoogd en slechts 4 procent de prijzen verlaagd. Daardoor stijgen de prijzen van voeding met 1,8 procent. Ook in de groothandel en de horeca stijgen de prijzen. Maar in de sectoren vastgoed en vervoer en opslag dalen de prijzen. De prijsdaling in de vastgoedsector heeft betrekking op de dienstverlening, niet op de prijzen van woningen.