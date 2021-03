Trap op noodrem schaadt economie

Ook al is de nieuwe lockdown niet heel ingrijpend, hij veroorzaakt toch economische schade en treft bepaalde sectoren zwaar.

Niet-medische contactberoepen moeten weer de deuren sluiten, de niet-essentiële winkels mogen enkel nog een beperkt aantal klanten binnenlaten op afspraak. Dat zijn de meest bijzondere economische maatregelen die het Overlegcomité woensdag aankondigde. Ze gelden vier weken.

De eerste lockdown in het voorjaar van 2020, die veel ingrijpender was - ook niet-essentiële bedrijven gingen dicht - en langer duurde, leidde tot een economische krimp van 11,8 procent in het tweede kwartaal van dat jaar. In oktober volgde een tweede lockdown. Die was minder verregaand - de bedrijven mochten openblijven - en duurde minder lang. Hij veroorzaakte een krimp van 0,1 procent in het vierde kwartaal.

De schade zit ook in de economische groei die gemist wordt, de groei die er zonder de lockdown zou zijn.

De nieuwe lockdown is minder drastisch dan de vorige twee. De schade voor de economische groei zal minder groot zijn. Wellicht komt het niet tot een krimp in het tweede kwartaal - misschien is er nog een lichte groei. Dat zegt echter niet alles: de schade zit ook in de economische groei die gemist wordt, de groei die er zonder de lockdown zou zijn. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de economie met 0,5 procent, meldde de Nationale Bank eerder deze maand.

Omzetdaling

De verplichte sluiting van de niet-medische contactberoepen en de beperkingen opgelegd aan de niet-essentiële winkels hebben een significante impact op hun omzet. Voor winkels die het vooral moeten hebben van funshopping zullen de gevolgen zwaarder zijn dan voor andere.

In de tweede lockdown rapporteerden de niet-medische contactberoepen een omzetdaling van 90 procent, de niet-voedingswinkels een van 50 procent, blijkt uit de enquêtes van de Economic Risk Management Group en de Nationale Bank.

Gezinnen kunnen bepaalde uitgaven simpelweg niet doen in de lockdown wegens de beperkingen, ook al vindt een deel zijn weg naar de e-commerce. Er valt dus een stuk vraag weg in de economie.

Bovendien kan de lockdown wegen op het consumentenvertrouwen, dat deze maand overigens opnieuw tot het niveau van voor het begin van de coronacrisis is geklommen. In de eerste lockdown ging het consumentenvertrouwen geweldig onderuit. In de tweede lockdown was dat niet het geval, omdat berichten over coronavaccins tot optimisme leidden.

De voorbije lockdowns werden verdedigd met het argument dat ze een kostprijs hebben, maar op termijn voordelig zijn voor de economie.

De voorbije lockdowns werden verdedigd met het argument dat ze weliswaar een kostprijs hebben, maar op termijn voordelig zijn voor de economie. Ze zouden een terugkeer naar een normaal leven mogelijk maken als het virus verslagen wordt. Intussen hebben we geleerd dat het virus zich slechts tijdelijk laat wegdrukken door een lockdown en dan weer de kop opsteekt, zodat een nieuwe lockdown nodig is. De economische baten van de lockdowns laten op zich wachten.

‘De handel betaalt de prijs voor een falend overheidsbeleid’, zegt Comeos, de federatie van de grote winkels. De zelfstandigenorganisatie Unizo spreekt van een gitzwarte dag. ‘De winkels hebben een slecht seizoen en slechte koopjesperiode achter de rug. Iedereen zit op zijn tandvlees, alle reserves zijn aangesneden. En dan komt dit er nog eens bij.’

‘Een overheid die nooit geziene inspanningen vraagt van haar bevolking moet ook zelf met resultaten komen’, zegt Voka, dat verwijst naar de vaccinatiecampagne die niet op dreef komt.