Tweede besmettingsgolf kost België 35 miljard

Een heropflakkering van de coronapandemie veroorzaakt enorm veel bijkomende economische schade. Dat zegt de OESO, de economische denktank van de rijke landen.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ziet 50 procent kans op een tweede, beperktere uitbraak van het coronavirus. Daarom presenteert ze in haar halfjaarlijks rapport over de vooruitzichten voor de wereldeconomie twee scenario's. In het optimistische scenario dooft de pandemie geleidelijk uit. In het pessimistische scenario flakkert de pandemie in oktober of november op.

Een tweede golf van besmettingen en de herinvoering van sommige beperkende maatregelen zouden wereldwijd grote negatieve gevolgen hebben. In dat dubbeldipscenario daalt de economische activiteit in het vierde kwartaal na een heropleving in het derde kwartaal.

150.000 extra werklozen

In België is de economische activiteit over heel 2020 dan ruim 2 procent lager dan in het optimistische scenario en in 2021 zelfs meer dan 5 procent lager. Dat komt neer op een extra verlies aan welvaart van bijna 11 miljard euro dit jaar en bijna 25 miljard volgend jaar. De bijkomende economische schade in het komende anderhalf jaar loopt dus op tot ruim 35 miljard euro.

De lagere economische activiteit heeft ook een grote negatieve impact op de arbeidsmarkt, omdat ondernemingen dan veel meer tijdelijke werklozen zullen ontslaan. De werkloosheidsgraad stijgt in 2021 naar 9,3 procent in plaats van naar 6,5 procent. Dat betekent dat het aantal werklozen met zowat 150.000 toeneemt in vergelijking met het scenario zonder een heropflakkering van de pandemie.

Tik op de vingers

Ook de overheidsfinanciën krijgen een bijkomende mokerslag. Een tweede golf van besmettingen verhoogt het begrotingstekort dit jaar met zowat 9 miljard euro en volgend jaar met 19 miljard. In 2021 is er dan nog steeds een deficit van ruim 8 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en stijgt de overheidsschuld naar 125 procent van het bbp.

De regering moet een btw-verlaging voor restaurants en hotels vermijden. OESO

In haar rapport tikt de OESO België op de vingers. 'De regering moet fiscale maatregelen zoals een btw-verlaging voor restaurants en hotels vermijden.' Dat advies komt net te laat, want de superkern besliste zaterdag de btw voor de horeca te verlagen naar 6 procent. Als de horeca extra steun nodig heeft, moeten de regionale regeringen de compensaties in cash verhogen, zegt de denktank.