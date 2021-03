Uitvoer naar Verenigd Koninkrijk zakt 35 procent na brexit

De handel tussen België en het Verenigd Koninkrijk is door de invoering van grensformaliteiten na de brexit spectaculair teruggevallen.

De Belgische goederenuitvoer naar het Verenigd Koninkrijk lag in januari 35 procent lager dan in januari vorig jaar, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De invoer kromp zelfs met 54,4 procent.

'Januari 2021 was de eerste maand waarin het vrij verkeer van goederen met het Verenigd Koninkrijk is stopgezet en nieuwe grensformaliteiten zijn vereist', zegt de Nationale Bank in een toelichting.

De zeer zwakke cijfers kunnen gedeeltelijk een compensatie zijn van de verhoogde cijfers van eind vorig jaar. Nationale Bank

De Nationale Bank merkt op dat nog niet duidelijk is of de forse daling van de handel met het Verenigd Koninkrijk tijdelijk is of volledig is toe te schrijven aan de nieuwe grensformaliteiten. 'De bijzonder zwakke cijfers kunnen gedeeltelijk een compensatie zijn voor de verhoogde cijfers van eind vorig jaar. Heel wat bedrijven anticipeerden toen op mogelijke problemen aan de grenzen en hebben hun voorraden aangevuld.'

In december steeg de Belgische uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk met 38,9 procent. De invoer groeide toen met 13 procent.

Vierde afzetmarkt

Het Verenigd Koninkrijk was in 2020 de vierde grootste afzetmarkt, na Duitsland, Frankrijk en Nederland. België exporteerde toen voor 28 miljard euro goederen naar het VK. Het ging vooral om vervoermaterieel (7,8 miljard), chemische producten (4,7 miljard) en machines en toestellen (2,5 miljard). Ons land importeerde voor 14 miljard producten uit het VK, vooral chemische producten.

De spectaculaire daling van de handel met het Verenigd Koninkrijk is de belangrijkste oorzaak van de terugval van de buitenlandse handel. De totale Belgische uitvoer verminderde in januari met 11,7 procent, de invoer met 16,1 procent. In december groeide de export nog met 3,7 procent en de import met 1,4 procent.

Goed nieuws uit VS

Maar er is goed nieuws over de vooruitzichten voor de Belgische uitvoer. De kredietverzekeraar Euler Hermes verwacht dat het vorige week goedgekeurde Amerikaanse stimulusplan van 1.900 miljard dollar de Belgische uitvoer van goederen en diensten naar de VS met 4 miljard dollar (ruim 3 miljard euro) zal verhogen in 2021-2022.

Het Amerikaanse stimulusplan zal de Belgische uitvoer naar de VS met 4 miljard dollar verhogen. Euler Hermes