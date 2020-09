Unizo vraagt 'recht op ondernemen'

Geen relance. Geen lastenverlaging. De allerbelangrijkste boodschap die Unizo bij de start van het politieke jaar tot bij de overheid wil laten doordringen klinkt deze keer anders: ‘Laat ons werken.'

De klap van de coronacrisis is nog niet verteerd, eind dit jaar doemt een grote factuur aan uitgestelde belastingen op en ondertussen verspreidt het virus zich weer. Dat is de penibele toestand waarin veel kleine bedrijven zich op dit moment bevinden. En wat ze daarbij vooral nodig hebben, is een kans om er zichzelf uit te werken. Dat is de boodschap die de ondernemersorganisatie Unizo geeft bij de start van het politieke jaar en daags voor een nieuwe bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad.

Het is een atypische boodschap voor atypische tijden. Unizo houdt ieder jaar rond deze tijd zijn 'startersdag'. Maar normaal gezien dringt de gedelegeerd bestuurder vanop het spreekgestoelte aan op lagere lasten. Deze keer houdt Danny Van Assche het bij een videoboodschap en 'het recht op ondernemen'.

Kleine bedrijven zijn zwaarder getroffen door de coronapandemie dan grotere ondernemingen, legt hij uit. Dat was al tijdens de lockdown zo, toen vooral horeca-zaken, de niet-voedingswinkels en de eventsector dicht gingen. Maar het is nog altijd zo. Uit enquêtes van de Nationale Bank blijkt dat 3 procent van de Belgische bedrijven een faillissement in de komende maanden 'zeer waarschijnlijk' acht. Bij zelfstandigen zonder personeel is dat dubbel zo veel.

Het lastige is dat het zwaar weer niet voorbij is. De besmettingen stijgen weer en eind dit jaar wordt voor veel bedrijven een zware klip, legt Van Assche uit. Eind dit jaar loopt het betalingsuitstel af dat de fiscus verleende voor btw, bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen. Dat betekent dat de bedrijven vanaf volgend jaar dubbel betalen. 'We houden ons hart vast voor het jaareinde', zegt Van Assche.

Kakofonie en verwarring

Hij pleit niet voor het loslaten van de coronaregels. Wel voor het einde van de 'kakofonie en de verwarring'. 'De Nationale Veiligheidsraad moet de touwtjes strak in de handen nemen en richtlijnen uitvaardigen die de baan houden. Er zijn protocollen voor de horeca en de cultuursector. Laat ons ze gebruiken. En laat ons komaf maken met gekke zaken. Openbare events mogen tot 200 of 400 mensen ontvangen. Privéfeesten kunnen maar met tien. Laat toch toe ook grote trouwfeesten te organiseren, bijgestaan door een professional die nu al de publieke events begeleidt.'