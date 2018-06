VBO: 'ECB-beleid positief voor Belgische bedrijven'

Het ultrasoepele monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft volgens de Belgische werkgevers een langdurige economische stagnatie voorkomen en de schadelijke neveneffecten zijn beperkt.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft een evaluatie gemaakt van vier jaar onorthodox geldbeleid van de ECB. De analyse komt op een goed moment, want Frankfurt vergadert donderdag over een afbouw van de stimulus.

De negatieve depositorente en de massale aankoop van obligaties hebben de rente van investeringskredieten en de koers van de euro doen dalen. Samen met de maatregelen van de federale regering heeft dit de concurrentiekracht van de Belgische ondernemingen sterk verbeterd.

'Dat gaf de Belgische exportbedrijven een stevige boost', zegt het VBO. 'Ze slaagden er voor het eerst sinds lang in opnieuw marktaandelen te winnen. De betere bezetting van de productiecapaciteit leidde samen met de fors lagere rentes op investeringskredieten tot een krachtig herstel van de investeringen.'

Gezinnen

Voor de Belgische gezinnen, die belangrijke nettospaarders zijn, was het beleid van lage rente minder goed nieuws. De daling van de rente-inkomsten had in de periode 2014-16 een negatief effect van 0,35 procent per jaar op de groei van het beschikbaar inkomen.

Maar de lage rente en de dalende werkloosheid heeft volgens het VBO de gezinnen ertoe aangezet meer te consumeren en meer te investern in nieuwbouw en renovatie. Daardoor zakte de spaarquote van 18 procent van het inkomen in 2010 naar 11,5 procent in 2016-17.

Critici van de ECB waarschuwen dat het soepel geldbeleid tot speculatieve zeepbellen op de financiële markten leidt. 'Op de aandelenmarkten was daarvan weinig te merken', zegt het VBO.

Vastgoed

'Op de markt van het residentieel vastgoed is er sinds 2014 een lichte versnelling merkbaar. De snellere stijging volgt echter op een periode van relatieve stagnatie in 2012-14 zodat dat niet abnormaal lijkt. Er is wel sprake van een zekere verhoging van de hypothecaire schuldgraad. Maar in het licht van de huidige, lage rente is die zeker niet buitensporig.'

De enige duidelijke speculatieve bubbel zijn de cryptomunten. Maar het VBO zegt dat die zeepbel vooral te wijten is aan het beperkte aanbod en de technologiehype. 'De impact op de Belgische economie is relatief beperkt.'