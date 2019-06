VBO: 'Ongehoord dat partijen niet willen praten'

Twee keer per jaar bevraagt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) haar bedrijfssectoren om de economische temperatuur te meten. Uit dat onderzoek komt volgens topman Pieter Timmermans een beeld van 'voorzichtige stabiliteit' naar voren. 'Er is veel onzekerheid, maar vooralsnog vertaalt zich dat niet in een destabilisering van de economie. De bedrijven hopen dat ontsporingen uitblijven.'

'Als een van die risico's groter wordt, zitten we met een probleem', zegt Timmermans. Hij hoopt dat er snel een federale regering komt, zodat eventuele klappen kunnen worden opgevangen. 'De regering in lopende zaken kan dat moeilijk doen, want ze beschikt niet over een meerderheid in het parlement.'