VS voert extra heffingen in op cognac en wijn

In het aanslepende handelsconflict rond de vliegtuigbouwers Boeing en Airbus hebben de Verenigde Staten nu ook besloten om de importtarieven op cognac en een aantal Franse en Duitse wijnen op te trekken.

Daarmee gaan de Verenigde Staten in de tegenaanval nadat de Europese Unie in november nieuwe importheffingen op vliegtuigonderdelen en landbouwproducten uit de VS hadden ingevoerd.