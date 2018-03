Vakbonden voeren strijd tegen pensioenbeleid op

De vakbonden steken een tandje bij in de strijd tegen het pensioenbeleid van de regering-Michel. Ze hopen dat ze daarmee centrumrechts van de macht te verdrijven.

De voorbije dagen hebben de drie grote vakbonden een miljoen pensioenkranten verdeeld. In die kranten lichten ze hun visie op het pensioenbeleid van de regering-Michel toe. ‘De pensioenkrant kent een groot succes en de oplage is al uitgeput. We drukken er nog 200.000 bij’, zegt Marc Leemans, de voorzitter van de christelijke vakbond ACV op Twitter.

De vakbonden vragen aan minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) om een bijsturing van zijn beleid, dat vooral inzet op het langer laten werken van de Belgen. Om die eis nog wat meer kracht bij te zetten komt er op woensdag 16 mei een pensioenactie in Brussel.

Geen staking

Op wat voor actie de vakbonden mikken, is nog niet duidelijk. Een staking wordt uitgesloten en voor een grote betoging lopen niet alle vakbonden even warm. De jongste vakbondsbetoging in december – die ook tegen de pensioenmaatregelen was gericht – was geen groot succes. Er zakten maar 25.000 mensen naar Brussel af.

De vraag is of het bij die ene actie blijft. De socialistische vakbond ABVV had eerder een staking aangekondigd tegen het regeringsbeleid, maar heeft die een stille dood laten sterven. In januari kondigde de vakbond een actieplan aan, maar ook daarover blijft het voorlopig stil. ‘Daarover kan ik nog niets zeggen’, zegt ABVV-woordvoerster Gina Heyrman.

Protest levendig houden

Door te focussen op de pensioenen proberen de vakbonden het protest tegen de regering-Michel levend te houden. In het begin van de legislatuur zijn ze heel hard van leer getrokken tegen onder meer de pensioen- en arbeidsmarkthervormingen.

In november 2014 slaagden de bonden erin 120.000 betogers naar Brussel te halen, wat de grootste betoging sinds de jaren 80 was. Ook vonden er verschillende stakingen plaats, waarmee vooral CD&V en premier Charles Michels MR onder druk werden gezet.

De regering stuurde haar beleid op verschillende punten bij. Zo werd de afbouw van het brugpensioen trager doorgevoerd en waren de flexibiliteitsmaatregelen veel minder diepgaand dan aanvankelijk bedoeld.

Gevoelig pensioendossier

Naarmate de legislatuur vorderde, de economische groei aantrok en er jobs bijkwamen, verstomde het protest tegen de regering evenwel. Dat is te merken aan het feit dat de vakbonden meer moeite hebben om mensen te mobiliseren, maar ook in de peilingen, waar de door de bonden fors bestreden N-VA weer op het niveau zit van de verkiezingen van 2014.

Het pensioendossier blijft evenwel zeer gevoelig liggen, getuige de populariteit van tools als mypensien.be waar Belgen hun pensioen kunnen simuleren, de heisa rond enkele recente pensioenmaatregelen en de gevoeligheid van het debat rond de zware beroepen.

De Belgische pensioenen liggen relatief laag, wat deels komt doordat de Belgen in vergelijking met andere Europeanen minder lang werken. Samen met de sp.a sturen de bonden aan op een minimumpensioen van 1.500 euro per maand. Dat willen ze betalen via meer belastingen op vermogens.