Van Overtveldt: 'Natuurlijk willen we nog besparen'

De 'dash' om een begrotingsevenwicht zou uit de regering zijn, zo drukte N-VA-voorzitter Bart De Wever het deze week uit in Canvas-programma Terzake. Met verkiezingen in aantocht zou er geen politieke wil meer bestaan om harde besparingsmaatregelen door te duwen en zo alsnog een begrotingsevenwicht voor te leggen, iets wat nochtans in het regeerakkoord stond en voor de N-VA een belangrijk programmapunt was vier jaar geleden.