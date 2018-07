Vertrouwen Belgische CEO's daalt meer dan verwacht

Het Belgische ondernemersvertrouwen is in juli gedaald naar het laagste peil sinds september vorig jaar. De conjunctuur verslechterde in alle sectoren.

Net als de rest van Europa worstelt ook België met een afkoeling van de economie. De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank zakte in juli naar -1,3 punt, tegenover 0,6 punt in juni, blijkt uit een persbericht. Economen hadden een veel beperktere terugval naar 0,4 punt voorspeld.

Het ondernemersvertrouwen daalde vooral in de dienstverlening aan bedrijven. De bedrijfsleiders uit die sector werden duidelijk somberder over de activiteit en over de economische vooruitzichten.

Ook in de verwerkende nijverheid verslechterden de vooruitzichten. De bezettingsgraad van de productiecapaciteit verminderde in die bedrijfstak naar 79,4 procent, het laagste niveau in twee jaar. De handel verwacht een daling van de vraag en plant daarom minder bestellingen bij leveranciers. In de bouw ten slotte daalt het orderboeklje.

Het Duitse onderzoeksinstituut Ifo meldde woensdagochtend al dat het Duitse ondernemersvertrouwen in juli lichtjes afbrokkelde. Ook bij onze oosterburen is de zwakkere economische activiteit te wijten aan een verslechtering van de vooruitzichten.