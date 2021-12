Vertrouwen van consumenten krijgt stevige tik

Het vertrouwen van de consumenten heeft in december een stevige tik gekregen, blijkt uit de maandelijkse enquête van de Nationale Bank

De indicator van het consumentenvertrouwen zakte met vijf punten, van +1 naar -4 . Het is de sterkste daling sinds augustus 2020. Het is bovendien de derde daling op rij. Deze zomer stond de barometer nog op een recordpeil.

De consumenten schatten de algemene economische vooruitzichten somber in. 'Tot een niveau dat al een jaar niet meer werd opgetekend', stelt de Nationale Bank (NBB). Ook de vrees voor een toename van de werkloosheid nam toe.

De gezinnen verwachten de komende maanden minder te kunnen sparen. Daar staat tegenover dat ze een beetje optimistischer zijn geworden over hun persoonlijke financiële situatie.

De redenen voor het dalende consumentenvertrouwen kunnen worden gezocht bij de vierde coronagolf en de maatregelen die de overheid heeft opgelegd om die te bestrijden - een sluitingsuur van de horeca, een verbod op binnenevenementen - en de berichten over de opmars van de nog besmettelijkere omikronvirusvariant.

In haar vrijdag gepubliceerde vooruitzichten gaat de NBB ervan uit de economische groei, na aan sterke remonte eerder dit jaar, in het laatste kwartaal van 2021 en in het eerste kwartaal van 2022 gevoelig vertraagt. Vanaf de lente zou de groei echter opnieuw versnellen.