Verzekeraars vechten effectentaks aan voor Grondwettelijk Hof

De taks op effectenrekeningen creëert rechtsonzekerheid en een ongelijk speelveld, zegt Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeraars.

Bijna zes maanden na de inwerkingtreding van de effectentaks 2.0 vraagt Assuralia aan het Grondwettelijk Hof om een deel van de wet te vernietigen. De nieuwe wet voert een jaarlijkse taks van 0,15 procent in op effectenrekeningen met een waarde van meer dan 1 miljoen euro. De taks moet op kruissnelheid 429 miljoen euro per jaar opbrengen.

'De deadline van eind augustus nadert en daarom dienen we nu een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof', zegt Hein Lannoy, de gedelegeerd bestuurder van Assuralia, aan De Tijd. 'Het belangrijkste probleem voor ons is de rechtsonzekerheid. De wet zelf is niet duidelijk, waardoor er verschillende interpretaties kunnen bestaan of verzekeraars al dan niet de taks moeten betalen op effectenrekeningen aangehouden voor hun tak23-verzekeringen.'

Artikel 4 van de wet bepaalt dat de effectenrekeningen die financiële instellingen gebruiken voor eigen verrichtingen, dus niet voor rekening van klanten, zijn vrijgesteld van de effectentaks. Maar de vermelding in de wettekst 'zonder dat een derde over een rechtstreeks of onrechtstreeks vorderingsrecht beschikt' maakt de verzekeraars ongerust. Ze vrezen dat bepaalde effectenrekeningen in de praktijk toch zullen worden geviseerd.

De essentie Assuralia vraagt het Grondwettelijk Hof een deel van de wet op de effectentaks 2.0 te vernietigen.

De beroepsvereniging van de verzekeraars zegt dat de wet rechtsonzekerheid creëert.

Een andere bekommernis is het ongelijke speelveld voor verschillende producten.

De koper van een Belgisch tak23-product zal taks betalen, de koper van een Luxemburgs tak23-product niet. Ook kleine beleggers die een tak23-product kopen, lopen het risico dat ze effectentaks zullen moeten betalen.

Niet comfortabel

Lannoy: 'Er is rechtsonzekerheid. We hebben onze bekommernissen meegedeeld aan de minister van Financiën en aanpassingen gesuggereerd, maar daar is geen gevolg aan gegeven. Onze leden voelen zich niet comfortabel met de huidige tekst.'

'Wat tak21 betreft, gaan wij er op basis van de verklaring van de minister van uit dat die niet worden geviseerd. Maar ook dat zien wij graag bevestigd', onderstreept Lannoy.

Behalve de rechtsonzekerheid is het ongelijke speelveld een belangrijke bekommernis. Lannoy: 'Belgische en buitenlandse tak23-producten (beleggingsverzekeringen) worden verschillend behandeld. Wie een Belgisch tak23-product koopt, zal taks betalen. Wie een Luxemburgs tak23-product koopt, zal geen taks betalen, omdat de effectenrekeningen van Luxemburgse verzekeraars in de regel door buitenlandse banken worden beheerd. Op die effectenrekeningen kan de Belgische overheid geen effectentaks heffen.'

Lannoy herhaalt dat ook kleine beleggers het risico lopen effectentaks te moeten betalen. Tak23-producten komen niet terecht op de effectenrekening van de klant, maar de activa die de verzekeraar aanhoudt om die tak23-producten te kunnen aanbieden, komen wel terecht op de effectenrekening van de verzekeraar. Die zal worden belast op het volledig belegd vermogen op die rekening en wellicht de taks doorrekenen.

1 miljoen euro

'Bij een bank wordt een klant belast vanaf 1 miljoen euro. Bij een tak23-product is er een risico dat de klant vanaf de eerste euro belasting moet betalen', waarschuwt Lannoy. 'Dat was niet de bedoeling. Het doel was een bijdrage te vragen van beleggers met de breedste schouders.'

Hij merkt op dat ook de twee vormen van individueel pensioensparen verschillend worden behandeld. 'Wie als belegger een pensioenspaarfonds koopt bij een bank is uitdrukkelijk vrijgesteld van de effectentaks. Wie een tak23-pensioenspaarverzekering koopt, wordt onderworpen aan de effectentaks.'

Assuralia vraagt aan het Grondwettelijk Hof de vernietiging van artikel 4 van de wet. Die vernietiging zou rechtszekerheid creëren en volgens Lannoy een oplossing bieden voor de ongelijke behandeling van verzekeringsproducten en producten van andere financiële instellingen, inclusief verzekeringsproducten aangeboden door buitenlandse verzekeraars.

Aanpassingen

Als het Grondwettelijk Hof artikel 4 vernietigt, is de sector bereid samen met de minister te zoeken naar aanpassingen van de wet die het gelijk speelveld garanderen en voldoende juridische zekerheid bieden. Het is onduidelijk wanneer het Grondwettelijk Hof een uitspraak doet.