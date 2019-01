Vier op vijf bedrijven niet voorbereid op brexit

Van de 25.000 Belgische bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk is slechts 5.000 voorbereid op de brexit.

Slechts één op vijf is klaar voor de douaneformaliteiten die gepaard gaan met een brexit, blijkt uit cijfers die minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) opvroeg bij de douane.

De Britse premier Theresa May slaagde er gisteren niet in om een meerderheid van het lagerhuis achter zich te krijgen voor de deal die ze onderhandeld had met de Europese Unie. Daarom is het in België alle hens aan dek. Want dat kan betekenen dat op 29 maart een chaotische brexit volgt.

Dat zou voor ons land verregaande gevolgen hebben, want het Verenigd Koninkrijk is onze vierde belangrijkste handelspartner. Belgische bedrijven dreigen geconfronteerd te worden met douanetarieven, controles en handelsbelemmeringen. Voor het eerst in 25 jaar zullen bedrijven opnieuw douaneverplichtingen moeten vervullen. Douanerechten moeten worden betaald en zonder douaneaangifte mogen goederen niet meer geladen of gelost worden.

Absoluut niet voorbereid

Maar bedrijven zijn absoluut niet voorbereid op die brexit. Van de 25.000 Belgische bedrijven die handel drijven met het VK, zijn er nog maar 5.000 klaar voor de douaneformaliteiten die gepaard gaan met een brexit. Slechts één op vijf bedrijven heeft al een uniek identificatienummer (EORI-nummer) aangevraagd. Nochtans is dat nodig om te importeren en exporteren.

De Croo trekt dan ook aan de alarmbel. ‘De overheid moet zijn huiswerk maken en zorgen dat de douane klaar is voor de brexit. Maar het is even belangrijk dat bedrijven zich zelf klaarmaken.’

Eind deze week valt er bij de 20.000 bedrijven een brief in de bus met een door de douane toegekend EORI-nummer. ‘Het enige wat bedrijven moeten doen, is laten weten welke persoon gemachtigd is voor de onderneming.’

De douane zal in een tweede fase contact opnemen met de belangrijkste 5.000 bedrijven in ons land die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk, zodat alles zo vlot mogelijk verloopt.

Vooral kmo's slachtoffer

Vanmorgen zit De Croo alvast samen met alle werkgeversorganisaties, zodat zoveel mogelijk bedrijven maximaal voorbereid zijn op het ergste.