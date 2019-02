Vlaamse economie groeit opnieuw sneller dan Waalse

Vlaanderen heeft in 2017 voor het zeven jaar op rij een hogere economische groei geboekt dan Wallonië.

De economische activiteit steeg in 2017 met 2 procent in Vlaanderen, met 1,6 procent in Wallonië en maar met 0,9 procent in Brussel. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Het is al van 2010 geleden dat de economische groei in Wallonië hoger was dan in Vlaanderen.

De hogere groei in het noorden van het land is vooral te danken aan de ondernemingen. De privésector leverde in 2017 een bijdrage van 1,9 procentpunt tot de groei in Vlaanderen en maar 1,3 procentpunt in Wallonië. De overheidssector daarentegen groeide het meest in Wallonië en het minst in Vlaanderen.

De hogere economische groei in Vlaanderen vertaalde zich ook in een sterkere groei van de werkgelegenheid. Het aantal werkzame personen steeg met 44.000 of 1,6 procent in Vlaanderen en met 17.200 of 1,4 procent in Wallonië.

Inkomens

In de regionale rekeningen staan ook nieuwe cijfers over de inkomens in de drie gewesten. Het nominaal netto beschikbaar inkomen steeg in 2016 met 4,8 procent in Brussel, 2,9 procent in Vlaanderen en 3,5 procent in Wallonië. De hogere inkomensstijging in Brussel was vooral te danken aan de beloning van werknemers en hogere inkomens uit spaartegoeden en beleggingen.

'In de drie gewesten werden dergelijke stijgingen van de inkomens sinds 2008 niet meer opgetekend', zegt het INR. De snellere toename van de inkomens was onder meer te danken aan de eerste fase van de taxshift. De federale regering verlaagde in 2016 de personenbelasting en sociale bijdragen.