Vlaamse economie groeit sneller dan Waalse

De economische activiteit is in 2018 met 1,7 procent gestegen in Vlaanderen, tegenover 1,3 procent in Wallonië en 1 procent in Brussel.

Nadat Wallonië in 2017 voor het eerst in zeven jaar een hogere economische groei had geboekt dan Vlaanderen is de economische kloof tussen het noorden en zuiden van het land in 2018 weer toegenomen. Dat blijkt uit de regionale rekeningen die de Nationale Bank vrijdag publiceerde.

De relatief hoge groei van Vlaanderen was vooral te danken aan de dienstensector. De toegevoegde waarde van de bedrijfstakken zakelijke dienstverlening aan ondernemingen en administratieve en ondersteunende diensten groeide veel sneller in het noorden dan in het zuiden van het land.

De toegevoegde waarde van de Vlaamse industrie daalde wel. Vooral de productie van cokes en de olieraffinage kregen klappen. De Waalse industrie profiteerde van de forse groei van de farmasector. Of die groei duurzaam is, is na de voorbije dagen twijfelachtig. De farmareus GSK kondigde woensdag aan dat hij in Wallonië 720 banen wil schrappen. Hij overweegt ook 215 tijdelijke contracten niet te vernieuwen.