'Vlaamse kritiek op arbeidsdeal is onterecht'

De Vlaamse kritiek op de arbeidsdeal die de federale regering vandaag met de deelstaten wil sluiten is onterecht. Dat zegt federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

Premier Charles Michel (MR) wil woensdag op het Overlegcomité met de deelstaten een arbeidsdeal sluiten om meer mensen aan het werk te krijgen. De voorbije jaren kwamen er heel wat banen bij. Hoewel nog altijd minder dan zeven op de tien Belgen tussen 20 en 64 jaar aan de slag zijn, hebben bedrijven het almaar moeilijker om hun vacatures in te vullen.

Uit een studie van HR-bureau bleek woensdag dat meer dan 70 procent van de bedrijven te lijden heeft onder de krapte op de arbeidsmarkt. De helft (51 procent) investeert in het zelf opleiden van werknemers om over geschikt personeel te beschikken. Negentien procent doet een beroep op buitenlandse werkkrachten. Dat blijkt uit een begin mei door HR-bedrijf Acerta uitgevoerd onderzoek.

Om de motor van de arbeidsmarkt aan te zwengelen, kijkt de federale regering in eerste instantie naar de deelstaten. Maar die aanpak botst op kritiek in Vlaanderen, waar vooral de N-VA de bal terugkaatst. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters bijvoorbeeld benadrukt dat veel van de maatregelen die Michel voorstelt al in Vlaanderen zijn doorgevoerd.

Minister-president Geert Bourgeois sluit zich aan bij de kritiek van zijn partijgenoot. 'We voeren al een heel sterk beleid, onder meer met doelgroepenkortingen, wijkwerken en stages', zegt hij in De Standaard. Volgens Bourgeois is het goed dat Michel actie onderneemt, maar heeft diens nota 'te weinig inhoud'.

'De kritiek is niet terecht', reageerde federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) woensdag in het Radio 1-programma De Ochtend. 'Wie de nota van premier Michel afschiet, schiet in eigen voet.' Peeters pleitte ervoor de problemen samen aan te pakken, met respect voor elkaars bevoegdheden. 'Het is zeker niet de bedoeling dat de federale regering zich gaat bemoeien met het Vlaamse beleid.'