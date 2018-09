Vlaamse overheid helpt ARKimedesbelegger beurstaks ontwijken

Het voorschot komt voort uit de liquide middelen van het fonds en is belastingvrij. Het ARKimedes-fonds beloofde aan aandeelhouders dat 90 procent van de prijs per aandeel gewaarborgd was. Dat komt neer op 225 euro per aandeel. Het fonds wou kleine beleggers de kans geven om te investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven .

De aandeelhouders hebben nu de keuze. Ze kunnen de aandelen inruilen tegen 152,82 euro per aandeel. Dat is het gewaarborgde bedrag - 90% van 250 euro per aandeel of 225 euro - verminderd met het uitbetaalde voorschot. Op dat bedrag moeten ze wel nog een beurstaks van 0,35 procent betalen. De andere optie is de aandelen bijhouden tot het fonds vereffend is.