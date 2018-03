‘Vlaanderen laat tienduizenden werkkrachten onbenut'

Met extra faciliteiten of gerichte ondersteuning zou Vlaanderen de werkzaamheidsgraad kunnen opkrikken van 72 naar 78,5 procent. Dat zegt het Leuvense Steunpunt Werk.

De krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt dreigt de komende tien jaar structureel te worden wegens een combinatie van een aantrekkende economie en het feit dat steeds meer 50-plussers de arbeidsmarkt verlaten.

Het Steunpunt Werk waarschuwt ervoor dat de arbeidsreserve in de groepen waaruit traditioneel eerst gerecruteerd wordt, zeer beperkt is. Maar bij sommige groepen, zoals personen met een niet-Europese nationaliteit, jongeren, laaggeschoolden en personen met een arbeidshandicap, is er nog heel wat groeimarge.

Vlaanderen beschikt over een 'latente arbeidsreserve' van 55.200 personen (in 2016) die niet actief op zoek zijn naar werk, zoals ontmoedigde werklozen. Daarnaast zijn er 58.300 'inzetbare niet-beroepsactieven' zoals ouders die de zorg voor afhankelijke personen opnemen, maar die misschien wel zouden werken als ze een beroep konden doen op alternatieve opvang.

Daarnaast zou ook een beperkt deel van de 'niet-direct inzetbaren', zoals personen met een handicap, aan de slag gaan mits de nodige ondersteuning. Ook is er de groep bruggepensioneerden die geactiveerd kan worden en zijn er de deeltijds werkenden die graag mee uren zouden werken.

De activering van die groepen wordt onvermijdelijk als de werkzaamheidsgraad onder hooggeschoolden verder toeneemt. Die staat nu al op 87,2 procent. Bij de 25- tot 49-jarigen is dat 85,2 procent. ‘We denken al snel dat de gaten wel gedicht zullen worden door productiviteitstoename bij medewerkers die we al aan boord hebben, maar ook die rek is niet eindeloos’, waarschuwt het Steunpunt.